Воробьева Мая
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.05.?
Дата смерти06.01.2008
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бельченко Александр Владимирович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
09.10.1970
Дочь: Куликова Ирина Викторовна
Отец ребёнка: Воробьёв Виктор Кондратьевич
Смерть
06.01.2008
Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область