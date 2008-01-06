Воробьева Мая — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьева Мая

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.05.?

Дата смерти

06.01.2008

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бельченко Александр Владимирович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
09.10.1970

Дочь: Куликова Ирина Викторовна

Отец ребёнка: Воробьёв Виктор Кондратьевич

Смерть
06.01.2008
Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область

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