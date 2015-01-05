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Морозов Кирилл Андреевич
Морозов Кирилл Андреевич
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Древо
Место рождения
Уфа
, город Уфа, Республика Башкортостан
Дата рождения
05.01.2015
Пол
Мужской
Отец
Морозов Андрей Сергеевич
1981 г.р.
Мать
Морозова (Ярославцева) Мария Дмитриевна
1989 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ММ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.2015
Отец:
Морозов Андрей Сергеевич
Мать:
Морозова Мария Дмитриевна
Уфа
, город Уфа, Республика Башкортостан
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