Пилецкая Изабелла
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1865
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дроздовская Анна Домазиевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дроздовская Фекла Домазиевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дроздовский Антон Домазиевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дроздовский Ульян Домазиевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дроздовский Изидор Домазиевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дроздовский Степан Домазиевич
Отец ребёнка: Дроздовский Домазий Ежевич
Смерть
1865