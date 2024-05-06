Пилецкая Изабелла Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Пилецкая Изабелла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1865

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дроздовская Анна Домазиевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дроздовская Фекла Домазиевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дроздовский Антон Домазиевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дроздовский Ульян Домазиевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дроздовский Изидор Домазиевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дроздовский Степан Домазиевич

Отец ребёнка: Дроздовский Домазий Ежевич

Смерть
1865

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