Зайцева Елизавета Ивановна
женский, родилась 1801
умерла Неизвестно
Супруги
Зайцев Андрей Лаврентьевич1800 г.р.
Дети
(Зайцева) Марфа Андреевна1825 г.р.
Зайцев Андрей Андреевич1829 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1825
Дочь: (Зайцева) Марфа Андреевна
Отец ребёнка: Зайцев Андрей Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Зайцев Андрей Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Зайцев Андрей Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Зайцев Андрей Лаврентьевич
Смерть
Неизвестно