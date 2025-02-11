Зайцева Елизавета Ивановна 1801 — найти родственников по фамилии на Familio

Зайцева Елизавета Ивановна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1801

умерла Неизвестно

Супруги
Зайцев Андрей Лаврентьевич1800 г.р.
Дети
(Зайцева) Марфа Андреевна1825 г.р.
Зайцев Андрей Андреевич1829 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайцев Андрей Лаврентьевич

Рождение ребёнка
1825

Дочь: (Зайцева) Марфа Андреевна

Отец ребёнка: Зайцев Андрей Лаврентьевич

Рождение ребёнка
1829

Сын: Зайцев Андрей Андреевич

Отец ребёнка: Зайцев Андрей Лаврентьевич

Рождение ребёнка
1832

Сын: Зайцев Илья Андреевич

Отец ребёнка: Зайцев Андрей Лаврентьевич

Рождение ребёнка
1836

Сын: Зайцев Иван Андреевич

Отец ребёнка: Зайцев Андрей Лаврентьевич

Смерть
Неизвестно

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