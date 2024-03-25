Березнев Роман Олегович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.12.1989
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.03.2020
Дочь: Березнева Валерия Романовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.03.2023
Сын: Березнев Даниил Романович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности