Березнев Роман Олегович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБерезнев Роман Олегович

Березнев Роман Олегович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.12.1989

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1989

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.03.2020

Дочь: Березнева Валерия Романовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.03.2023

Сын: Березнев Даниил Романович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close