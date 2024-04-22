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Кокорин Андрей Григорьев

Место рождения

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Кокорин Григорий Калинин

Мать: Кокорина Ксения Андреева

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1876

Сын: Кокорин Иван Андреев

Мать ребёнка: Кокорина Марья Иванова

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1876

Жена: Кокорина Марья Иванова

Рождение ребёнка
1882

Сын: Кокорин Семен Андреев

Мать ребёнка: Кокорина Марья Иванова

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1892

Сын: Кокорин Александр Андреев

Мать ребёнка: Кокорина Марья Иванова

Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.1а д.16 РС 1858 год | лист 447об
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.10 д.173 РС 1850 год | лист 641об
Место жительства
Неизвестно
Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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