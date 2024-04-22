Кокорин Андрей Григорьев
Место рождения
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Кокорин Григорий Калинин
Мать: Кокорина Ксения Андреева
Рождение ребёнка
1876
Сын: Кокорин Иван Андреев
Мать ребёнка: Кокорина Марья Иванова
Бракосочетание
До 1876
Жена: Кокорина Марья Иванова
Рождение ребёнка
1882
Мать ребёнка: Кокорина Марья Иванова
Рождение ребёнка
1892
Сын: Кокорин Александр Андреев
Мать ребёнка: Кокорина Марья Иванова
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.1а д.16 РС 1858 год | лист 447об
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.10 д.173 РС 1850 год | лист 641об
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно