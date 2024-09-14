Ожогина (Яковлева) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ожогина (Яковлева) Прасковья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

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Дети

Не указаны

Добавил:

ВЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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