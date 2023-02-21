Петрова Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетрова Екатерина

Петрова Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1798

Сын: Юруткин (петров) Кузьма Назаров

Отец ребёнка: Петров Назар

Рождение ребёнка
Вычислено 1800

Сын: Юруткин (петров) Алексей Назаров

Отец ребёнка: Петров Назар

Рождение ребёнка
Вычислено 1806

Сын: Юруткин (петров) Федор Назаров

Отец ребёнка: Петров Назар

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Назар

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close