Петрова Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1782
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Вычислено 1798
Сын: Юруткин (петров) Кузьма Назаров
Отец ребёнка: Петров Назар
Рождение ребёнка
Вычислено 1800
Сын: Юруткин (петров) Алексей Назаров
Отец ребёнка: Петров Назар
Рождение ребёнка
Вычислено 1806
Сын: Юруткин (петров) Федор Назаров
Отец ребёнка: Петров Назар
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петров Назар
Смерть
Неизвестно