Бахтин Николай Григорьевич
Место рождения
Дата рождения03.02.1924
Дата смерти09.10.1987
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1924
Отец: Бахтин Григорий Трофомович
Мать: ?
Военная награда
Неизвестно
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Военная служба
С 1942 по 1971
Военная служба
28.07.1942
Ояш, Болотнинский муниципальный район, Новосибирская область
Демобилизация
29.12.1971
Смерть
09.10.1987
Похороны
Неизвестно
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Северное Кладбище (Ишеевское), Ульяновск, Россия (Ulyanovsk, Russia)