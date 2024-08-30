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Степанида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1649 и 1652 г.р.

Дети

Между 1675 и 1682 г.р.
Между 1704 и 1707 г.р.

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Овчиников Савелий Евсевьев

Рождение ребёнка
Между 1675 и 1682 ст.

Сын: Степан Савельев

Отец ребёнка: Овчиников Савелий Евсевьев

Рождение ребёнка
Между 1704 и 1707 ст.

Сын: Семен Савельев

Отец ребёнка: Овчиников Савелий Евсевьев

Смерть
Неизвестно

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