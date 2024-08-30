Степанида
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Между 1675 и 1682 ст.
Сын: Степан Савельев
Отец ребёнка: Овчиников Савелий Евсевьев
Рождение ребёнка
Между 1704 и 1707 ст.
Сын: Семен Савельев
Отец ребёнка: Овчиников Савелий Евсевьев
Смерть
Неизвестно