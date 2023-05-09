Синдарова Елена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синдарова Елена Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.11.1965

Пол

Женский

Добавил:

КР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1965

Отец: Кравченко Василий Дмитриевич

Мать: Кравченко Елена Исааковна

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