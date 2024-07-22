Людмила
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Новосела Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Попандопуло Алла Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Попандопуло Оксана Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно