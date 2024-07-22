Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Людмила

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Новосела Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Попандопуло Алла Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Попандопуло Оксана Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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