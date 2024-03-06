Рогулев Геннадий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.02.1993
Дочь: Дмитриенко Ксения Геннадьевна
Мать ребёнка: Рогулева Наталья Сергеевна
Рождение ребёнка
02.06.2000
Мать ребёнка: Рогулева Наталья Сергеевна
Рождение ребёнка
11.08.2010
Сын: Рогулев Вадим Геннадьевич
Мать ребёнка: Рогулева Наталья Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно