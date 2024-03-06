Рогулев Геннадий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогулев Геннадий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

вя
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.02.1993

Дочь: Дмитриенко Ксения Геннадьевна

Мать ребёнка: Рогулева Наталья Сергеевна

Рождение ребёнка
02.06.2000

Сын: Рогулев Денис Генадьевич

Мать ребёнка: Рогулева Наталья Сергеевна

Рождение ребёнка
11.08.2010

Сын: Рогулев Вадим Геннадьевич

Мать ребёнка: Рогулева Наталья Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рогулева Наталья Сергеевна

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