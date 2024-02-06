Семен Антипович Или Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1782
Дата смертиОколо 1838
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782
Отец: Антон Или Антип
Рождение ребёнка
Около 1802
Сын: Бочкарев Александр Семенович
Мать ребёнка: Матрена Ивановна
Нижнее Санчелеево, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрена Ивановна
Смерть
Около 1838