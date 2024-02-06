Семен Антипович Или Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семен Антипович Или Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1782

Дата смерти

Около 1838

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Около 1780 г.р.

Дети

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782

Отец: Антон Или Антип

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1802

Сын: Бочкарев Александр Семенович

Мать ребёнка: Матрена Ивановна

Нижнее Санчелеево, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрена Ивановна

Смерть
Около 1838
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