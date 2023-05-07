Картамышев Владислав — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Картамышев Владислав

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Картамышев Вячеслав Анатольевич

Мать: Хлебова Евгения Александровна

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