Лядова Вера
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1832 ст.
Дочь: Мария Адрияновна
Отец ребёнка: Лядов Адриян Фомич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Адрияновна
Отец ребёнка: Лядов Адриян Фомич
Сылва, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лядов Федор Адриянов
Отец ребёнка: Лядов Адриян Фомич
Малая, Пермский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лядов Адриян Фомич
Смерть
Неизвестно