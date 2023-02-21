Лядова Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛядова Вера

Лядова Вера

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832 ст.

Дочь: Мария Адрияновна

Отец ребёнка: Лядов Адриян Фомич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Адрияновна

Отец ребёнка: Лядов Адриян Фомич

Сылва, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лядов Федор Адриянов

Отец ребёнка: Лядов Адриян Фомич

Малая, Пермский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лядов Адриян Фомич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close