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Фокина Прасковья Тимофеевна

Место рождения

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1872 г.р.

Дети

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о свадьбе в 1891 году. Жених 19лет, невеста 18 лет
Бракосочетание
23.01.1891

Муж: Фокин Дмитрий Иванович

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о свадьбе в 1891 году. Жених 19лет, невеста 18 лет
Рождение ребёнка
28.06.1912

Дочь: (Фокина) Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Фокин Дмитрий Иванович

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика из церкви
Смерть
Неизвестно

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