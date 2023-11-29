Фокина Прасковья Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Есть метрика о свадьбе в 1891 году. Жених 19лет, невеста 18 лет
Бракосочетание
23.01.1891
Есть метрика о свадьбе в 1891 году. Жених 19лет, невеста 18 лет
Рождение ребёнка
28.06.1912
Дочь: (Фокина) Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Фокин Дмитрий Иванович
Есть метрика из церкви
Смерть
Неизвестно