Александра Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлександра Петровна

Александра Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1914 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пётр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лена

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексей

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михаил

Отец ребёнка: не указан

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