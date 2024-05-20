Батков Георгий Потапиевич Около 1829 — найти родственников по фамилии на Familio
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Батков Георгий Потапиевич

Место рождения

Старая Шарповка, Сумська область

Дата рождения

Около 1829

Дата смерти

22.01.1895

Пол

Мужской

Отец

Между 1797 и 1803 г.р.

Мать

Около 1797 г.р.

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829

Отец: Батков Потап Кондратович

Мать: Батко Ирина

Старая Шарповка, Сумська область
Рождение ребёнка
Около 1866

Сын: Батков Никита Егорович (Георгиевич)

Мать ребёнка: не указана

с. Новая Шарповка, Сумская область, Украина
Смерть
22.01.1895
с. Новая Шарповка, Сумская область, Украина
Причина смерти: Болезнь

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