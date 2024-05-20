Батков Георгий Потапиевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1829
Дата смерти22.01.1895
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1829
Отец: Батков Потап Кондратович
Мать: Батко Ирина
Рождение ребёнка
Около 1866
Сын: Батков Никита Егорович (Георгиевич)
Мать ребёнка: не указана
с. Новая Шарповка, Сумская область, Украина
Смерть
22.01.1895
с. Новая Шарповка, Сумская область, Украина
Причина смерти: Болезнь