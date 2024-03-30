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Александра Филиппова

Место рождения

Кобылино, Перкумская волость, Белозерский уезд

Дата рождения

21.03.1889 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1889 ст.

Отец: Сухарев Филипп Яковлев

Мать: Елена Стефанова

Кобылино, Перкумская волость, Белозерский уезд
Восприемник д. Кобылино крест.девица Анисья Богданова
Рождение ребёнка
26.07.1919

Дочь: Анна Александровна

Отец ребёнка: Беляев Александр Михайлович

Высокая Гора, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беляев Александр Михайлович

Смерть
Неизвестно
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