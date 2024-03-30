Александра Филиппова
Место рождения
Дата рождения21.03.1889 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1889 ст.
Отец: Сухарев Филипп Яковлев
Мать: Елена Стефанова
Восприемник д. Кобылино крест.девица Анисья Богданова
Рождение ребёнка
26.07.1919
Дочь: Анна Александровна
Отец ребёнка: Беляев Александр Михайлович
Высокая Гора, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно