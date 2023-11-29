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Ефимов Василий Владимирович

Место рождения

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Ефимов Владимир Яковлевич

Мать: Ефимова Ирина Матвеевна

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Образование
Неизвестно
В земской школе
Работа или профессия
1895
Работник при коляснике
Рождение ребёнка
04.07.1918

Дочь: (Ефимова) Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Ефимова Александра Васильевна

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
20.01.1921

Дочь: (Ефимова) Тамара Васильева

Мать ребёнка: Ефимова Александра Васильевна

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно

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