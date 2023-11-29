Ефимов Василий Владимирович
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Ефимов Владимир Яковлевич
Мать: Ефимова Ирина Матвеевна
Образование
Неизвестно
В земской школе
Работа или профессия
1895
Работник при коляснике
Рождение ребёнка
04.07.1918
Дочь: (Ефимова) Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Ефимова Александра Васильевна
Рождение ребёнка
20.01.1921
Дочь: (Ефимова) Тамара Васильева
Мать ребёнка: Ефимова Александра Васильевна
Смерть
Неизвестно