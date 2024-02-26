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Леонова Наталья Иванова (Вна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Леонов Федор Степанов (Ич)

Отец ребёнка: Леонов Степан Трофимов (Ич)

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Афимья Степанова (Вна)

Отец ребёнка: Леонов Степан Трофимов (Ич)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1853

Дочь: Наталия Степанова (Вна)

Отец ребёнка: Леонов Степан Трофимов (Ич)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около ?.02.1858

Сын: Леонов Василий Степанов (Ич)

Отец ребёнка: Леонов Степан Трофимов (Ич)

Рождение ребёнка
17.10.1860 ст.

Дочь: Праскева Степанова (Вна)

Отец ребёнка: Леонов Степан Трофимов (Ич)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леонов Степан Трофимов (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
Неизвестно
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