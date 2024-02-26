Леонова Наталья Иванова (Вна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1846
Сын: Леонов Федор Степанов (Ич)
Отец ребёнка: Леонов Степан Трофимов (Ич)
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Афимья Степанова (Вна)
Отец ребёнка: Леонов Степан Трофимов (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1853
Дочь: Наталия Степанова (Вна)
Отец ребёнка: Леонов Степан Трофимов (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около ?.02.1858
Сын: Леонов Василий Степанов (Ич)
Отец ребёнка: Леонов Степан Трофимов (Ич)
Рождение ребёнка
17.10.1860 ст.
Дочь: Праскева Степанова (Вна)
Отец ребёнка: Леонов Степан Трофимов (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
Неизвестно