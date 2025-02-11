Peters Cornelius P R 22.09.1905 — найти родственников по фамилии на Familio

Peters Cornelius P R

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 22.09.1905, Маяк, Дніпропетровська область

умер 10.12.1981, Winkler, Manitoba, Canada

Мать
Block Peters (Rempel) Helena H S07.03.1873 г.р.
Отец
Peters Paul Daniel F14.11.1872 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1905

Отец: Peters Paul Daniel F

Мать: Block Peters (Rempel) Helena H S

Маяк, Дніпропетровська область

Иммиграция
17.08.1923

S. S. Bruton; arrived Quebec City, Quebec

Крещение
01.06.1925
Reinland, Manitoba, Canada

Смерть
10.12.1981
Winkler, Manitoba, Canada

Похороны
Неизвестно
Winkler, Manitoba, Canada

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