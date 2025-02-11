Peters Cornelius P R
мужской, родился 22.09.1905, Маяк, Дніпропетровська область
умер 10.12.1981, Winkler, Manitoba, Canada
МатьBlock Peters (Rempel) Helena H S07.03.1873 г.р.
ОтецPeters Paul Daniel F14.11.1872 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1905
Маяк, Дніпропетровська область
Иммиграция
17.08.1923
Крещение
01.06.1925
Reinland, Manitoba, Canada
Смерть
10.12.1981
Winkler, Manitoba, Canada
Похороны
Неизвестно
Winkler, Manitoba, Canada