Сатонина (Король) Валентина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сатонина (Король) Валентина Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.12.1935

Пол

Женский

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1935

Отец: Король Степан Ерофеевич

Мать: Король (Русакова) Василиса Исаковна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сатонин Геннадий Иванович

Рождение ребёнка
09.07.1960

Сын: Сатонин Анатолий Геннадьевич

Отец ребёнка: Сатонин Геннадий Иванович

Рождение ребёнка
30.08.1970

Дочь: Червова (Сатонина) Ольга Геннадьевна

Отец ребёнка: Сатонин Геннадий Иванович

Ялуторовск, город Ялуторовск, Тюменская область

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