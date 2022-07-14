Сатонина (Король) Валентина Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.12.1935
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1935
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.07.1960
Сын: Сатонин Анатолий Геннадьевич
Отец ребёнка: Сатонин Геннадий Иванович
Рождение ребёнка
30.08.1970
Дочь: Червова (Сатонина) Ольга Геннадьевна
Отец ребёнка: Сатонин Геннадий Иванович
Ялуторовск, город Ялуторовск, Тюменская область