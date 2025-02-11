Андрей Зиновьев Герасим Зиновьев / Андрей Зиновьев 1813 — найти родственников по фамилии на Familio

Андрей Зиновьев Герасим Зиновьев / Андрей Зиновьев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1813, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
Варвара Ермолаева1800 г.р.
Отец
Зиновий Герасимов1797 г.р.
Супруги
?Неизвестно г.р.
Дети
Игнатий Герасимов1836 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Зиновий Герасимов

Мать: Варвара Ермолаева

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Рождение ребёнка
1836

Сын: Игнатий Герасимов

Мать ребёнка: ?

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Призыв на военную службу
1840
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Поступил в рекруты

Место жительства
1850
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

107

Смерть
Неизвестно

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