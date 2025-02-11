Андрей Зиновьев Герасим Зиновьев / Андрей Зиновьев
мужской, родился 1813, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
МатьВарвара Ермолаева1800 г.р.
ОтецЗиновий Герасимов1797 г.р.
Супруги
?Неизвестно г.р.
Дети
Игнатий Герасимов1836 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Зиновий Герасимов
Мать: Варвара Ермолаева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Рождение ребёнка
1836
Сын: Игнатий Герасимов
Мать ребёнка: ?
Призыв на военную службу
1840
Место жительства
1850
Смерть
Неизвестно