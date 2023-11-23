Космодемьянский Александр Потапов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смерти1905
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Писарева (Космодемьянская) Надежда Александрова
Мать ребёнка: Космодемьянская Манефа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Космодемьянский Леонид Александров
Мать ребёнка: Космодемьянская Манефа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Космодемьянский Александр Александров
Мать ребёнка: Космодемьянская Манефа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Космодемьянская Манефа
Рождение ребёнка
1874
Сын: Космодемьянский Иван Александров
Мать ребёнка: Космодемьянская Манефа
Смерть
1905