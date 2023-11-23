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Космодемьянский Александр Потапов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

1905

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Космодемьянский Потапий Михайлов

Мать: Космодемьянская (Бриллиантова) Надежда Кузьмина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Писарева (Космодемьянская) Надежда Александрова

Мать ребёнка: Космодемьянская Манефа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Космодемьянский Леонид Александров

Мать ребёнка: Космодемьянская Манефа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Космодемьянский Александр Александров

Мать ребёнка: Космодемьянская Манефа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Космодемьянская Манефа

Рождение ребёнка
1874

Сын: Космодемьянский Иван Александров

Мать ребёнка: Космодемьянская Манефа

Смерть
1905

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