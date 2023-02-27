Рогозин Никифор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогозин Никифор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1792 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1825 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Рогозин Пётр

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Рогозина) Василиса

Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Рогозин Устин

Мать ребёнка: (Рогозина) Василиса

Смерть
Неизвестно

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