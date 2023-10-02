Левашова Александра Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Левашова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Иоанн Игнатьев Левашов
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Левашова Евгения Ивановна
Отец ребёнка: Иоанн Игнатьев Левашов
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Левашова Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Иоанн Игнатьев Левашов
Бракосочетание
Неизвестно