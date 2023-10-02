Левашова Александра Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левашова Александра Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Левашова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Иоанн Игнатьев Левашов

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Левашова Евгения Ивановна

Отец ребёнка: Иоанн Игнатьев Левашов

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Левашова Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Иоанн Игнатьев Левашов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иоанн Игнатьев Левашов

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