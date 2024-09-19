Юдина (Пудовкина) Наталья Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1892 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1892 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.02.1913 ст.
Муж: Юдин Алексей Егоров
Лобаски, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
ЦГА Мордовии (ЦГАРМ), фонд №57, опись №4, дело №1132, стр. 170
Смерть
Неизвестно