Юдина (Пудовкина) Наталья Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юдина (Пудовкина) Наталья Дмитриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1892 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1895 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1892 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.02.1913 ст.

Муж: Юдин Алексей Егоров

Лобаски, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия
ЦГА Мордовии (ЦГАРМ), фонд №57, опись №4, дело №1132, стр. 170
Смерть
Неизвестно

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