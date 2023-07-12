Ефремова Анна Самойловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Севастьянов Самойл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефремова Нина Васильевна
Отец ребёнка: Ефремов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефремова Варвара Васильевна
Отец ребёнка: Ефремов Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ефремов Василий
Смерть
Неизвестно