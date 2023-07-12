Ефремова Анна Самойловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕфремова Анна Самойловна

Ефремова Анна Самойловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Севастьянов Самойл

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефремова Нина Васильевна

Отец ребёнка: Ефремов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефремова Варвара Васильевна

Отец ребёнка: Ефремов Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефремов Василий

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close