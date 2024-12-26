Беляев Яков Иванов
мужской, родился 1710
умер Неизвестно
МатьАнна Никифоровна1683 г.р.
ОтецБеляев Иван Савельев1681 г.р.
Супруги
Прасковья Федоровна1702 г.р.
Дети
Беляева Прасковья Яковлевна1739 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710
Отец: Беляев Иван Савельев
Мать: Анна Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Федоровна
Рождение ребёнка
1739
Дочь: Беляева Прасковья Яковлевна
Мать ребёнка: Прасковья Федоровна
Смерть
Неизвестно