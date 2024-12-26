Беляев Яков Иванов 1710 — найти родственников по фамилии на Familio

Беляев Яков Иванов

Автор
ИБ
Березина (Коваленко) И.

мужской, родился 1710

умер Неизвестно

Мать
Анна Никифоровна1683 г.р.
Отец
Беляев Иван Савельев1681 г.р.
Супруги
Прасковья Федоровна1702 г.р.
Дети
Беляева Прасковья Яковлевна1739 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710

Отец: Беляев Иван Савельев

Мать: Анна Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Федоровна

Рождение ребёнка
1739

Дочь: Беляева Прасковья Яковлевна

Мать ребёнка: Прасковья Федоровна

Смерть
Неизвестно

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