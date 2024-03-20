Карельский Иван Иванов
Место рожденияс. Образцово Жирошкинсой волости Бронницкого уезда Московской губернии
Дата рождения14.09.1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
14.09.1861
Иверская церковь Бурхина погоста
Восприемники: деревни Провод г. Куприянова крестьянин Дмитрий Алексеев и Бронницкий купца Александра Емельянова дочь Александра
Рождение
14.09.1861
Отец: Корельский Иван Емельянов
Мать: Марья Алексеева
с. Образцово Жирошкинсой волости Бронницкого уезда Московской губернии
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Гликерия Иванова
Мать ребёнка: Карельская Мария Андрианова
сельцо Образцово
Рождение ребёнка
Около ?.07.1889
Сын: Карельский Алексий Иванов
Мать ребёнка: Карельская Мария Андрианова
сельцо Образцово
Рождение ребёнка
01.01.1891
Дочь: Гликерия Иванова
Мать ребёнка: Карельская Мария Андрианова
Рождение ребёнка
25.09.1894
Дочь: Параскева Иванова
Мать ребёнка: Карельская Мария Андрианова
сельцо Образцово
Рождение ребёнка
Около ?.04.1898
Дочь: Александра Иванова
Мать ребёнка: Карельская Мария Андрианова
Рождение ребёнка
19.01.1900
Мать ребёнка: Карельская Мария Андрианова
Сельцо Образцово
Рождение ребёнка
05.10.1902
Дочь: Зинаида Иванова
Мать ребёнка: Карельская Мария Андрианова
сельцо Образцово
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно