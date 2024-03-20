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Карельский Иван Иванов

Место рождения

с. Образцово Жирошкинсой волости Бронницкого уезда Московской губернии

Дата рождения

14.09.1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Крещение
14.09.1861
Иверская церковь Бурхина погоста
Восприемники: деревни Провод г. Куприянова крестьянин Дмитрий Алексеев и Бронницкий купца Александра Емельянова дочь Александра
Рождение
14.09.1861

Отец: Корельский Иван Емельянов

Мать: Марья Алексеева

с. Образцово Жирошкинсой волости Бронницкого уезда Московской губернии
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Гликерия Иванова

Мать ребёнка: Карельская Мария Андрианова

сельцо Образцово
Рождение ребёнка
Около ?.07.1889

Сын: Карельский Алексий Иванов

Мать ребёнка: Карельская Мария Андрианова

сельцо Образцово
Рождение ребёнка
01.01.1891

Дочь: Гликерия Иванова

Мать ребёнка: Карельская Мария Андрианова

Рождение ребёнка
25.09.1894

Дочь: Параскева Иванова

Мать ребёнка: Карельская Мария Андрианова

сельцо Образцово
Рождение ребёнка
Около ?.04.1898

Дочь: Александра Иванова

Мать ребёнка: Карельская Мария Андрианова

Рождение ребёнка
19.01.1900

Сын: Карельский Симеон Иванов

Мать ребёнка: Карельская Мария Андрианова

Сельцо Образцово
Рождение ребёнка
05.10.1902

Дочь: Зинаида Иванова

Мать ребёнка: Карельская Мария Андрианова

сельцо Образцово
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карельская Мария Андрианова

Смерть
Неизвестно
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