Патрикеева (Боронина) Мария Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.07.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1889
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.12.1910
Дочь: Севоднясева (Патрикеева) Анна Васильевна
Отец ребёнка: Патрикеев Василий Иванович
Рождение ребёнка
1913
Сын: Патрикеев Александр Васильевич
Отец ребёнка: Патрикеев Василий Иванович
Рождение ребёнка
1915
Сын: Патрикеев Павел Васильевич
Отец ребёнка: Патрикеев Василий Иванович
Рождение ребёнка
05.04.1918
Дочь: (Патрикеева) Антонина Васильевна
Отец ребёнка: Патрикеев Василий Иванович
Рождение ребёнка
1921
Сын: Патрикеев Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Патрикеев Василий Иванович
Рождение ребёнка
1924
Сын: Патрикеев Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Патрикеев Василий Иванович
Рождение ребёнка
1925
Сын: Патрикеев Иван Васильевич
Отец ребёнка: Патрикеев Василий Иванович
Рождение ребёнка
1929
Сын: Патрикеев Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Патрикеев Василий Иванович
Рождение ребёнка
1932
Сын: Патрикеев Петр Васильевич
Отец ребёнка: Патрикеев Василий Иванович
Смерть
Неизвестно