Патрикеева (Боронина) Мария Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Патрикеева (Боронина) Мария Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.07.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1889

Отец: Боронин Степан (Стефан) Иванович

Мать: Боронина (Данилина-Безрукова) Агрипина Кузьминична

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Патрикеев Василий Иванович

Рождение ребёнка
25.12.1910

Дочь: Севоднясева (Патрикеева) Анна Васильевна

Отец ребёнка: Патрикеев Василий Иванович

Рождение ребёнка
1913

Сын: Патрикеев Александр Васильевич

Отец ребёнка: Патрикеев Василий Иванович

Рождение ребёнка
1915

Сын: Патрикеев Павел Васильевич

Отец ребёнка: Патрикеев Василий Иванович

Рождение ребёнка
05.04.1918

Дочь: (Патрикеева) Антонина Васильевна

Отец ребёнка: Патрикеев Василий Иванович

Рождение ребёнка
1921

Сын: Патрикеев Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Патрикеев Василий Иванович

Рождение ребёнка
1924

Сын: Патрикеев Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Патрикеев Василий Иванович

Рождение ребёнка
1925

Сын: Патрикеев Иван Васильевич

Отец ребёнка: Патрикеев Василий Иванович

Рождение ребёнка
1929

Сын: Патрикеев Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Патрикеев Василий Иванович

Рождение ребёнка
1932

Сын: Патрикеев Петр Васильевич

Отец ребёнка: Патрикеев Василий Иванович

Смерть
Неизвестно

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