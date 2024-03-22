Зотова Матрена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗотова Матрена Ивановна

Зотова Матрена Ивановна

Место рождения

Шувое, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

12.03.1910

Дата смерти

17.10.1990

Пол

Женский

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Шувое, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зотов Василий Васильевич

Отец ребёнка: Зотов Василий Евтеевич

Шувое, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зотов Афанасий Васильевич

Отец ребёнка: Зотов Василий Евтеевич

Шувое, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зотов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Зотов Василий Евтеевич

Шувое, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зотов Василий Евтеевич

Смерть
17.10.1990
Шувое, Егорьевск, Московская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close