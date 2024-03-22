Зотова Матрена Ивановна
Место рождения
Дата рождения12.03.1910
Дата смерти17.10.1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1910
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Зотов Василий Евтеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зотов Афанасий Васильевич
Отец ребёнка: Зотов Василий Евтеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Зотов Василий Евтеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.10.1990