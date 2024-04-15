Куриленко Юстиния Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куриленко Юстиния Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Куриленко Матрона Григорьевна

Отец ребёнка: Куриленко Григорий Дмитриевич

Рождение ребёнка
07.10.1879 ст.

Дочь: Отрощенко Пелагея Григорьевна

Отец ребёнка: Куриленко Григорий Дмитриевич

Кровное, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куриленко Григорий Дмитриевич

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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