Куриленко Юстиния Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Куриленко Матрона Григорьевна
Отец ребёнка: Куриленко Григорий Дмитриевич
Рождение ребёнка
07.10.1879 ст.
Дочь: Отрощенко Пелагея Григорьевна
Отец ребёнка: Куриленко Григорий Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно