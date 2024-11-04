Кончакова (Воропаева) Евдокия Алексеевна
Место рожденияГрачевка, Покров- Марф. р, Тамб. о.
Дата рождения14.03.1898
Дата смерти10.07.1963
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1898
Отец: Воропаев Алексей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кончаков Андрей
Рождение ребёнка
24.09.1922
Дочь: Мезрина (Кончакова) Анна Андреевна
Отец ребёнка: Кончаков Андрей
Рождение ребёнка
30.03.1926
Сын: Кончаков Алексей
Отец ребёнка: Кончаков Андрей
Рождение ребёнка
С 01.07.1938
Сын: Кончаков Анатолий
Отец ребёнка: Кончаков Андрей
Смерть
10.07.1963