Кончакова (Воропаева) Евдокия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кончакова (Воропаева) Евдокия Алексеевна

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Место рождения

Грачевка, Покров- Марф. р, Тамб. о.

Дата рождения

14.03.1898

Дата смерти

10.07.1963

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1898

Отец: Воропаев Алексей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кончаков Андрей

Рождение ребёнка
24.09.1922

Дочь: Мезрина (Кончакова) Анна Андреевна

Отец ребёнка: Кончаков Андрей

Рождение ребёнка
30.03.1926

Сын: Кончаков Алексей

Отец ребёнка: Кончаков Андрей

Рождение ребёнка
С 01.07.1938

Сын: Кончаков Анатолий

Отец ребёнка: Кончаков Андрей

Смерть
10.07.1963

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