Селезенев (Шабалина? Чащина ?) ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селезенев (Шабалина? Чащина ?) ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

Около 1845 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шабалин? Чащин ? ?

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Селезенев Василий Андреевич

Рождение ребёнка
Вычислено 1876

Дочь: Селезенева Александра Васильевна

Отец ребёнка: Селезенев Василий Андреевич

Ярушниковы, Котельничский муниципальный район, Кировская область

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