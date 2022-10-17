Селезенев (Шабалина? Чащина ?) ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шабалин? Чащин ? ?
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1876
Дочь: Селезенева Александра Васильевна
Отец ребёнка: Селезенев Василий Андреевич
Ярушниковы, Котельничский муниципальный район, Кировская область