Воронков Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
?.07.1963
Сын: Воронков Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Воронкова Вера Михайловна
Большая Ижора, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воронков Олег Владимирович
Мать ребёнка: Воронкова Вера Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно