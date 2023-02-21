Воронков Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронков Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.07.1963

Сын: Воронков Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Воронкова Вера Михайловна

Большая Ижора, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воронков Олег Владимирович

Мать ребёнка: Воронкова Вера Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воронкова Вера Михайловна

Смерть
Неизвестно
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