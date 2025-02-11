Мухатаев Фёдор Матвеевич 1844 — найти родственников по фамилии на Familio

Мухатаев Фёдор Матвеевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1844, Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область

умер Неизвестно

Отец
Мухатаев Матвей Фёдорович09.08.1813 г.р.
Мать
Мухатаева Наталья Зотовна1815 г.р.
Супруги
Мухатаева (Овичнникова) Екатерина Борисовна1842 г.р.
Дети
Проскурина (Мухатаева) Евдокия Фёдоровна1896 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Мухатаев Матвей Фёдорович

Мать: Мухатаева Наталья Зотовна

Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
06.11.1866

Жена: Мухатаева (Овичнникова) Екатерина Борисовна

Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Проскурина (Мухатаева) Евдокия Фёдоровна

Мать ребёнка: Мухатаева (Овичнникова) Екатерина Борисовна

Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.