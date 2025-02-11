Мухатаев Фёдор Матвеевич
мужской, родился 1844, Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
умер Неизвестно
ОтецМухатаев Матвей Фёдорович09.08.1813 г.р.
МатьМухатаева Наталья Зотовна1815 г.р.
Супруги
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Бракосочетание
06.11.1866
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Проскурина (Мухатаева) Евдокия Фёдоровна
Мать ребёнка: Мухатаева (Овичнникова) Екатерина Борисовна
Смерть
Неизвестно