Ходосова (Котлярова) Раиса Алексеевна
Место рождения
Дата рождения15.06.1920
Дата смерти29.07.2000
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1920
Бракосочетание
11.09.1945
Рождение ребёнка
23.05.1946
Сын: Ходосов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Ходосов Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
06.03.1948
Дочь: Ходосова Нина Николаевна
Отец ребёнка: Ходосов Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
29.07.1953
Дочь: Домащенко Юлия Николаевна
Отец ребёнка: Ходосов Николай Яковлевич
Смерть
29.07.2000
Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край