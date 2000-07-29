Ходосова (Котлярова) Раиса Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ходосова (Котлярова) Раиса Алексеевна

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Место рождения

Ярославская, Мостовский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

15.06.1920

Дата смерти

29.07.2000

Пол

Женский

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1920

Отец: Котляров Алексей Петрович

Мать: Котлярова Мария Васильевна

Ярославская, Мостовский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
11.09.1945

Муж: Ходосов Николай Яковлевич

Сухум, Город Сухум
Рождение ребёнка
23.05.1946

Сын: Ходосов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Ходосов Николай Яковлевич

Дранда, Гулрыпшский район
Рождение ребёнка
06.03.1948

Дочь: Ходосова Нина Николаевна

Отец ребёнка: Ходосов Николай Яковлевич

Дранда, Гулрыпшский район
Рождение ребёнка
29.07.1953

Дочь: Домащенко Юлия Николаевна

Отец ребёнка: Ходосов Николай Яковлевич

Сухум, Город Сухум
Смерть
29.07.2000
Сочи, город-курорт Сочи, Краснодарский край
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