Кудаев Крым-Султан Бердович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудаев Крым-Султан Бердович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1970

Пол

Мужской

Добавил:

ЗХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Болотокова-Кудаева Лена Тимовна

Рождение ребёнка
18.12.1964

Дочь: Кудаева-Тазиева Ирина Крым-Султановна

Мать ребёнка: Болотокова-Кудаева Лена Тимовна

Рождение ребёнка
18.09.1966

Дочь: Кудаева-Желихажева Марина Крым-Султановна

Мать ребёнка: Болотокова-Кудаева Лена Тимовна

Рождение ребёнка
17.08.1968

Дочь: Кудаева-Холамханова Фатима Крым-Султановна

Мать ребёнка: Болотокова-Кудаева Лена Тимовна

Смерть
1970

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