Кудаев Крым-Султан Бердович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1970
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.12.1964
Дочь: Кудаева-Тазиева Ирина Крым-Султановна
Мать ребёнка: Болотокова-Кудаева Лена Тимовна
Рождение ребёнка
18.09.1966
Дочь: Кудаева-Желихажева Марина Крым-Султановна
Мать ребёнка: Болотокова-Кудаева Лена Тимовна
Рождение ребёнка
17.08.1968
Дочь: Кудаева-Холамханова Фатима Крым-Султановна
Мать ребёнка: Болотокова-Кудаева Лена Тимовна
Смерть
1970