Азракова Прасковья Парфёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Азракова Прасковья Парфёновна

Место рождения

Верхнепавлушкино, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Верхнепавлушкино, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
13.06.1908

Дочь: Прокаева (Азракова) Анна Тимофеевна

Отец ребёнка: Азраков Тимофей Иванович

Верхнепавлушкино, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Азракова Евдокия Тимофеевна

Отец ребёнка: Азраков Тимофей Иванович

Верхнепавлушкино, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Прокаева Екатерина Тимофеевна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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