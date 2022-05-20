Азракова Прасковья Парфёновна
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.06.1908
Дочь: Прокаева (Азракова) Анна Тимофеевна
Отец ребёнка: Азраков Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Азракова Евдокия Тимофеевна
Отец ребёнка: Азраков Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Прокаева Екатерина Тимофеевна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно