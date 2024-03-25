Литвин Залман Моисеевич
Место рожденияг. Мысовск, Кабанског района, Бурятской АССР
Дата рождения24.01.1924
Дата смерти29.11.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1924
г. Мысовск, Кабанског района, Бурятской АССР
Рождение ребёнка
21.03.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Литвина Пана Абрамовна
Рождение ребёнка
30.03.1953
Сын: Литвин Владимир Залманович
Мать ребёнка: Литвина Пана Абрамовна
Рождение ребёнка
22.02.1959
Дочь: Литвина Ольга Залмановна
Мать ребёнка: Литвина Пана Абрамовна
Смерть
29.11.1991