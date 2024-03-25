Литвин Залман Моисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвин Залман Моисеевич

Место рождения

г. Мысовск, Кабанског района, Бурятской АССР

Дата рождения

24.01.1924

Дата смерти

29.11.1991

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1924

Отец: Литвин Моисей Лейбович

Мать: Литвина Вероника Залмановна

г. Мысовск, Кабанског района, Бурятской АССР
Рождение ребёнка
21.03.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Литвина Пана Абрамовна

Рождение ребёнка
30.03.1953

Сын: Литвин Владимир Залманович

Мать ребёнка: Литвина Пана Абрамовна

Рождение ребёнка
22.02.1959

Дочь: Литвина Ольга Залмановна

Мать ребёнка: Литвина Пана Абрамовна

Смерть
29.11.1991
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