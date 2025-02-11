Лукьян Михайлов
мужской, родился 1784, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 1835, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Дети
Степан Лукьянов1807 г.р.
Иван Лукьянов1810 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1807
Сын: Степан Лукьянов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1810
Сын: Иван Лукьянов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1835
Место жительства
1850