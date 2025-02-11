Лукьян Михайлов 1784 — найти родственников по фамилии на Familio

Лукьян Михайлов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1784, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 1835, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дети
Степан Лукьянов1807 г.р.
Иван Лукьянов1810 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1807

Сын: Степан Лукьянов

Мать ребёнка: не указана

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1810

Сын: Иван Лукьянов

Мать ребёнка: не указана

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
1835
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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