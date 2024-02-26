Иван Иванов (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803
Отец: Иван Афанасьев (Ич)
Мать: Марина Матвеева (Вна)
Бракосочетание
25.05.1823 ст.
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Иван Иванов (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1838
Сын: Андреан Иванов (Ич)
Мать ребёнка: Евдокея Панкратьева (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: Пелагея Иванова (Вна)
Мать ребёнка: Евдокея Панкратьева (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
Неизвестно