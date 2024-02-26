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Иван Иванов (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1775 г.р.

Мать

Около 1772 г.р.

Жена

Около 1806 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803

Отец: Иван Афанасьев (Ич)

Мать: Марина Матвеева (Вна)

Бракосочетание
25.05.1823 ст.

Жена: Евдокея Панкратьева (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Иван Иванов (Ич)

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Андреан Иванов (Ич)

Мать ребёнка: Евдокея Панкратьева (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: Пелагея Иванова (Вна)

Мать ребёнка: Евдокея Панкратьева (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
Неизвестно
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