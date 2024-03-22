Канев Александр Викторович
Место рождения
Дата рождения24.08.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1982
Отец: Канев Виктор Георгиевич
Мать: Канева Вера Гавриловна
Бракосочетание
28.01.2005
Рождение ребёнка
30.03.2005
Сын: Канев Алексей Александрович
Мать ребёнка: Канева Ольга Александровна
Рождение ребёнка
10.08.2012
Дочь: Канева Мария Александровна
Мать ребёнка: Канева Ольга Александровна