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Канев Александр Викторович

Место рождения

Петрунь, Инта, Республика Коми

Дата рождения

24.08.1982

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1982

Отец: Канев Виктор Георгиевич

Мать: Канева Вера Гавриловна

Петрунь, Инта, Республика Коми
Бракосочетание
28.01.2005

Жена: Канева Ольга Александровна

Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми
Рождение ребёнка
30.03.2005

Сын: Канев Алексей Александрович

Мать ребёнка: Канева Ольга Александровна

Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми
Рождение ребёнка
10.08.2012

Дочь: Канева Мария Александровна

Мать ребёнка: Канева Ольга Александровна

Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми
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