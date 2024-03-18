Кондрашин Николай Леонидович
Место рождения
Дата рождения10.09.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1941
Отец: Кондрашин Леонид Дмитриевич
Мать: (Синицына) Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Пенсионер
Место жительства
Неизвестно
Северск, ЗАТО Северск, Томская область
Рождение ребёнка
16.01.1967
Сын: Кондрашин Эдуард Николаевич
Мать ребёнка: (Васильева) Валентина Андреевна
Рождение ребёнка
01.04.1973
Сын: Кондрашин Денис Николаевич
Мать ребёнка: (Васильева) Валентина Андреевна