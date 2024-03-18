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Кондрашин Николай Леонидович

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Место рождения

Первомайское, Первомайский муниципальный район, Томская область

Дата рождения

10.09.1941

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1941

Отец: Кондрашин Леонид Дмитриевич

Мать: (Синицына) Александра

Первомайское, Первомайский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Васильева) Валентина Андреевна

Работа или профессия
Неизвестно
Пенсионер
Место жительства
Неизвестно
Северск, ЗАТО Северск, Томская область
Рождение ребёнка
16.01.1967

Сын: Кондрашин Эдуард Николаевич

Мать ребёнка: (Васильева) Валентина Андреевна

Рождение ребёнка
01.04.1973

Сын: Кондрашин Денис Николаевич

Мать ребёнка: (Васильева) Валентина Андреевна

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