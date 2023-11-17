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Луганский Сергей Данилович
Луганский Сергей Данилович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.10.1918
Дата смерти
16.01.1977
Пол
Мужской
Отец
Луганский Данил
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ДЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1918
Отец:
Луганский Данил
Мать: не указана
Смерть
16.01.1977
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