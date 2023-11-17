Луганский Сергей Данилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛуганский Сергей Данилович

Луганский Сергей Данилович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.10.1918

Дата смерти

16.01.1977

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1918

Отец: Луганский Данил

Мать: не указана

Смерть
16.01.1977
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close