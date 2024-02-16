Меньков Александр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1947
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1972
Сын: Меньков Константин Александрович
Мать ребёнка: Менькова Лилия Сергеевна
Рождение ребёнка
1980
Сын: Меньков Алексей Александрович
Мать ребёнка: Менькова Лилия Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Менькова Лилия Сергеевна
Смерть
Неизвестно