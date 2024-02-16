Меньков Александр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМеньков Александр Александрович

Меньков Александр Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1947

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1972

Сын: Меньков Константин Александрович

Мать ребёнка: Менькова Лилия Сергеевна

Рождение ребёнка
1980

Сын: Меньков Алексей Александрович

Мать ребёнка: Менькова Лилия Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Менькова Лилия Сергеевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close