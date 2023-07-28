Кравцова (Решетникова) Параскева Ивановна
Место рождения
Дата рождения1858
Дата смерти17.08.1881
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1878
Рождение ребёнка
06.01.1880
Дочь: (Кравцова) Татьяна Яковлевна
Отец ребёнка: Кравцов Яков Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1881
Дочь: Козюрина (Кравцова) Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Кравцов Яков Алексеевич
Смерть
17.08.1881