Кравцова (Решетникова) Параскева Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кравцова (Решетникова) Параскева Ивановна

Место рождения

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1858

Дата смерти

17.08.1881

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1859 г.р.

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
1878

Муж: Кравцов Яков Алексеевич

Рождение ребёнка
06.01.1880

Дочь: (Кравцова) Татьяна Яковлевна

Отец ребёнка: Кравцов Яков Алексеевич

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1881

Дочь: Козюрина (Кравцова) Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Кравцов Яков Алексеевич

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
17.08.1881

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